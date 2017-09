URGENT/EPSP/ RDC : perturbation des cours dans les écoles primaires de Kinshasa

Kinshasa, 18 Sept. 2017 (ACP).- Les cours ont été perturbés lundi dans certaines écoles des provinces éducationnelles de Kinshasa Est et Centre par des personnes non autrement identifiées opérant sous l’étiquette d’étudiants des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kinshasa, a-t-on constaté.

Un vent de panique a soufflé sur ces zones éducationnelles poussant les parents à aller récupérer les enfants dans leurs écoles de fréquentation. Certains responsables d’écoles, pour raisons de sécurité, n’ont pas libéré les enfants, souhaitant les garder jusqu’à l’apaisement total de la situation. ACP/Fng/Ywm/JGD