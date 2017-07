Ursula von der Leyen rassure son soutien aux soldats allemands de la Minusma

Kinshasa, 31 juillet 2017 (ACP).- La ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a appelé au calme et à la retenue lors de sa visite à Gao, au Mali, a rapporté lundi les médias étrangers. Une visite qui arrive alors que se poursuivent les enquêtes sur le crash de l’hélicoptère allemand et dont les causes restent pour l’instant inconnues.

Une boîte noire de l’appareil a jusqu’ici, été retrouvée, mais dans un état endommagé ; elle a été envoyée en Allemagne pour des tests. Les corps des deux soldats tués dans ce qui est considéré comme un accident ont été rapatriés samedi. Une disparition considérée par la ministre comme étant une grosse perte.

C’est pourquoi dit-elle être venue pour prendre le temps de comprendre et de discuter avec tout le contingent. “L’enquête doit être effectuée systématiquement et il serait mauvais d’exercer la pression sur les experts et en ce qui concerne les pilotes et la sécurité du personnel. Nous savons que d’autres incidents impliquant des hélicoptères, ont eu lieu. Mais, la coopération étroite avec les experts permettra à l’avenir d‘éviter ce genre d’incident et reprendre sans risque les opérations de vol.”,a-t-elle déclaré. Von der Leyen a réfuté les accusations selon lesquelles, l’accident a été causé par le manque d’expérience du pilote.

Von der Leyen dit soutenir le contingent allemand déployé au Mali pour garantir l’application de l’accord de paix signé entre les autorités maliennes et les groupes armés installés dans le Nord. L’Allemagne fournit du matériel militaire, des drones, des hélicoptères et du personnel militaire. Selon Von der Leyen, une contribution indispensable dont le pays a enregistré pour la première fois depuis deux ans, une perte dans le cadre d’une mission de la Bundeswehr à l‘étranger.

Quelque 800 soldats allemands sont actuellement stationnés au Mali. ACP/Kayu/May