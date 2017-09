USA : l’ouragan Irma s’affaiblit en Floride mais reste menaçant

Kinshasa, 11 Sept. 2017 (ACP).- L’ouragan Irma a remonté lundi la côte ouest de la Floride après avoir durement touché l’archipel des Keys et provoqué des inondations à Miami, et restait menaçant avec ses vents violents et des risques de montée des eaux même s’il s’affaiblissait, ont rapporté les médias internationaux.

Tôt lundi matin, l’ouragan, qui a tué dans sa course depuis mercredi au moins 30 personnes, dont 27 dans les Caraïbes et 3 en Floride, est revenu en catégorie 1 sur une échelle de 5 avec des vents à 135 km/h, selon le Centre national des ouragans (NHC) américain.

Son centre se situait à environ 40 km au nord-est de la grande ville de Tampa en Floride (sud-est des Etats-Unis). Avec d’immenses plages de sable blanc, de grands hôtels et plusieurs millions d’habitants dans l’agglomération, la baie de Tampa est considérée comme la zone la plus vulnérable du pays face à un ouragan comme Irma.

Les mises en garde sur les risques de marées de tempête, une montée soudaine du niveau de la mer, étaient maintenues pour de vastes étendues de la péninsule de Floride, où 6,3 millions de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer, l’une des plus grandes évacuations dans l’histoire des Etats-Unis.

« Même 15 centimètres d’eau en mouvement peuvent vous renverser », a tweeté le gouverneur de Floride Rick Scott après la rétrogradation d’Irma en catégorie 1, implorant : « Restez à l’intérieur. Restez en sécurité ». Irma se dirigeait vers le nord/nord-ouest à la vitesse de 24 km/h et devrait s’affaiblir en tempête tropicale au fur et à mesure de son avancée dans le nord de la Floride et le sud de la Géorgie dans la journée de lundi. ACP/Fng/Kayu/JGD