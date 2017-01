USA : les médias, première cible d’attaques de Donald Trump

Kinshasa 22 Janv .2017 (ACP).– Le nouveau président des États-Unis Donald Trump s’en est pris samedi, au lendemain de sa prestation de serment avec véhémence aux médias, accusés d’avoir menti sur l’estimation du nombre de personnes ayant assisté à sa prestation de serment, a rapporté l’agence télégraphique suisse (ats). « Honnêtement, cela avait l’air d’un million et demi de personnes, cela allait jusqu’au Washington Monument », a-t-il affirmé, contre toute évidence, à l’occasion d’une visite au siège de le CIA. « Je regarde cette chaîne de télévision, et ils montraient des pelouses vides et parlaient de 250.000 personnes », a-t-il encore dit. « C’est un mensonge », a-t-il poursuivi.

La police américaine ne fournit en principe pas de chiffres lors des manifestations mais les images aériennes diffusées vendredi par les télévisions américaines montraient une foule qui n’allait pas jusqu’au Washington Monument et était clairement inférieure à un million et demi. Cette foule était aussi notoirement plus faible que celle qui s’était rassemblée au même endroit lors des deux prestations de serment de Barack Obama, en 2009 et en 2013.

Lors d’une déclaration peu après depuis la salle de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, porte-parole de M. Trump s’en est pris avec force aux journalistes, dénonçant des tentatives « honteuses » de minimiser selon lui le succès populaire de la prestation de serment du nouveau président. « Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d’une investiture, point barre », a-t-il affirmé, sans fournir d’éléments concrets pour appuyer ses dires. « Nous allons demander à la presse de rendre des comptes », a-t-il encore lancé, élevant la voix. « Les Américains méritent mieux et tant qu’il sera le messager d’un mouvement, Donald Trump s’adressera directement à eux », a-t-il ajouté, refusant de répondre à la moindre question des journalistes présents.

Soutien « à 1.000% » à la CIA

En outre, le président Donald Trump a affirmé aux employés de la CIA qu’il était « à 1.000% » derrière eux, tentant d’apaiser la polémique née de ses propos très critiques à l’encontre de l’agence de renseignement avant sa prise de fonction, indiquent dimanche des médias internationaux. « Je suis complètement avec vous (…) Je vous aime, je vous respecte », a-t-il déclaré lors d’une visite au siège de la célèbre agence près de Washington, au cours de laquelle il a prononcé une violente diatribe contre les médias. « Personne n’est aussi attaché à la communauté du renseignement et à la CIA que Donald Trump », a-t-il ajouté, parlant de lui-même à la troisième personne. « Nous sommes sur la même longueur d’onde, nous allons faire des choses fantastiques », a-t-il encore dit au lendemain de sa prestation de serment, évoquant en particulier la lutte contre le groupe Etat islamique. « Nous n’avons pas utilisé les réelles capacités dont nous disposons. Nous devons nous débarrasser de l’EI, nous n’avons pas le choix », a-t-il martelé.

Evoquant sa « guerre » en cours contre les médias, le 45e président des Etats-Unis a affirmé que les journalistes faisaient partie « des êtres humains les plus malhonnêtes de la terre ». Mike Pompeo, choisi par M. Trump pour diriger la prestigieuse agence, n’a pas encore été confirmé par le Congrès. Agé de 52 ans, ce parlementaire républicain « faucon », adversaire farouche de l’Iran des mollahs, fut un opposant déterminé et mordant de l’administration Obama.

Le chef sortant de l’agence, John Brennan, a conseillé il y a une semaine au nouveau président de « se discipliner », au nom de la sécurité des Etats-Unis. « Trump doit comprendre que les enjeux dépassent sa personne, il s’agit des Etats-Unis et de la sécurité nationale. Il va avoir l’occasion de passer à l’action, en contraste avec le fait de parler et tweeter », a-t-il notamment affirmé. M. Trump avait réagi avec véhémence à la publication dans la presse de documents à l’authenticité incertaine affirmant que les services russes d’espionnage disposeraient d’informations compromettantes sur lui.

Il avait en particulier jugé « scandaleux que les agences de renseignement aient permis (la publication) d’une information qui s’est révélée être erronée ». « C’est le genre de choses que l’Allemagne nazie faisait », avait-il tweeté. M. Brennan s’était dit « révolté » par cette comparaison. ACP/Mat/Jgd/Fmb