 Utilisation des cuisinières à gaz dans les ménages de Lubumbashi

Lubumbashi, 08 Fév. 2017 (ACP).-Les habitants de la ville de Lubumbashi connaitront bientôt l’utilisation des cuisinières à gaz, butane et propane, offrant plusieurs avantages dont la non dépendance au courant électrique et au charbon de bois dans leurs ménages.

Cette information a été portée mercredi à la connaissance du maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda par le manager de marketing de la société Gaz Congo, Edouard Kasongo Makaba qui a aussi rassuré le maire du lancement dans les tous prochains jours des activités de son entreprise dans la ville de Lubumbashi.

Il a également ajouté que Gaz Congo fournira ses services aux lushois à des prix abordables défiants toute concurrence. Le maire de Lubumbashi a, quant à lui, salué la présence dans son entité administrative de cette entreprise qui résoudra les problèmes des sources d’énergie domestique dans le ménages. ACP/Fng/Zng/May