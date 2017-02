V. Club manque de prendre sa revanche face à Motema Pembe (0-0) à la LINAFOOT

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- L’AS V. Club a manqué de prendre sa revanche face au DC Motema Pembe en se contentant d’un nul blanc, mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte, lors du classico kinois comptant pour la 12ème journée, zone Ouest, du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Les deux géants du football kinois ont eu difficile à tirer leur épingle du jeu au cours d’une partie où les joueurs portant les maillots vert et noir n’ont pas inquiété le portier de Motema Pembe.

Par contre, ces derniers ont fait montre d’efficacité offensive en se signalant sur deux frappes de Jean-Marc Makusu Mundele (28ème et 32ème) renvoyés par le gardien Daouda Diakite, très présent dans ses perches.

Une balle en profondeur (63ème) a obligé Francis Obama, dernier défenseur, de tirer Jean-Marc Makusu dans le maillot à l’entrée de la surface de réparation. Une faute que l’arbitre Angoma ne laissa pas impunie.

Celui-ci infligea à l’Equato-guinéen un carton rouge. Le même Makusu Mundele (67ème) reviendra à la charge, sur un centre venu de la droite, pour prendre de contre-pied le dernier rempart de V. Club qui est sauvé par son montant gauche.

Les Dauphins Noirs et le team vert-blanc-rouge se satisfont de ce nul vierge et campent sur leurs positions antérieures de leader avec 37 points, pour V. Club, et de dauphin avec 35 points, pour Motema Pembe.

Renaissance du Congo-RCK place au play-off en jeu

Le stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle abritera jeudi le derby kinois entre Renaissance du Congo et Racing Club de Kinshasa, comptant pour la 11ème journée.

Les deux équipes se disputent la troisième place de la zone Ouest pour le play-off. Le vainqueur de cette joute accompagnera l’AS V. Club et le DC Motema Pembe au play-off.

Lupopo-Mazembe reporté à une date ultérieure

La LINAFOOT a reporté à une date ultérieure le classico lushois FC Saint Eloi Lupopo-TP Mazembe, qui devait se jouer jeudi au stade Frédéric Kibasa Maliba, à Lubumbashi, comptant pour la 13ème journée dans la zone Centre-Sud. ACP/Fng/Zng/JGD