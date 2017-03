V.Club, Motema Pembe, Renaissance du Congo, Mazembe, Sanga Balende et Don Bosco au play-off de la LINAFOOT

Kinshasa, 06 Mars 2017 (ACP).- L’AS V. Club, le DC Motema Pembe, le FC Renaissance du Congo (zone Ouest), le TP Mazembe, SM Sanga Balende et le CS Don Bosco (Centre-Sud) sont qualifiés pour le play-off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

En dépit du fait que quelques rencontres restent à jouer dans les deux sites : Shark XI FC-FC Renaissance du Congo, AS V. Club-RCK à l’Ouest, AS New Soger-FC Océan Pacifique, FC Dibumba-FC Saint Eloi Lupopo, FC Océan Pacifique-CS Don Bosco, AS New Soger-FC Lubumbashi Sport et FC Simba-JS Groupe Bazano, aucun résultat ne pourra plus bousculer cet ordre.

Dans la zone Ouest, le team vert-blanc-rouge kinois prend provisoirement les commandes avec 41 points devant les Dauphins Noirs et les Oranges de la capitale congolaise qui totalisent respectivement 40 points et 32 points. Au Centre-Sud, le TP Mazembe (36 points) tient le fil et devance Sanga Balende et Don Bosco qui accompagneront les Corbeaux lushois au play-off. ACP/FNG/Kayu/Wet