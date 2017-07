V. Club et New Generation sacrés champions de la LIPROBAKIN

Kinshasa, 09 Juillet 2017 (ACP).- L’AS V. Club, chez les dames, et New Generation, chez les messieurs, ont été sacrés champions de la Ligue provinciale de basket-ball de Kinshasa (LIPROBAKIN) en battant respectivement INSS par 66-46 et Terreur par 71-66, en finales samedi au stade des Martyrs.

En matches de classement, vendredi, au même lieu, Hatari s’est incliné devant Tourbillon par 42-51, en version féminine, tandis que SCTP s’est imposé devant Ceforbal par 59-31, en version masculine.

Le classement au terme du championnat 2016-2017 se présente comme suit : clubs champions : V. Club (dames) et New Generation (hommes) ; vice-champions : INSS (dames) et Terreur (hommes) ; 3èmes : Tourbillon (dames) et SCTP (hommes) et 4èmes : Hatari (dames) et Ceforbak (hommes). Meilleur marqueur : Jonathan Tshimbau (Terreur) 507 points ; meilleure marqueuse : Mukaso Nyota (INSS) 283 points ; Meilleur tripointeur : Rodrigue Tomba (SCTP) 53 paniers ; meilleure tripointeuse : Kayolo (Tourbillon) 19 paniers.

Par ailleurs, la victoire de V. Club a coïncidé avec l’obtention des diplômes d’Etat des joueuses Kapinga Lamama, Grâce Irebu et Mariana Mwadi. ACP/Fng/JGD