V.Club passe près de l’exploit face à Espérance (2-2) en Ligue des champions

Kinshasa, 2 juillet 2017 (ACP).- L’AS V. Club est passé près de l’exploit face à Espérance de Tunis qui lui a imposé un nul de 2-2, samedi au stade des Martyrs, en match de la 5ème et avant-dernière journée des 8èmes de finale de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), groupe C.

Techniquement en place avec des passes en dédoublement avant de jouer long pour leurs attaquants, les Sang et Or tunisiens ont vite trouvé la faille sur une passe en cloche déviée de l’intérieur du pied gauche par l’attaquant de pointe Taha Yassine Khenissi (10ème). Terrible moment de flottement pour les locaux qui laissent instinctivement l’initiative du jeu aux visiteurs.

Mais, sur impulsion de Yannick Bangala, Glody Ngonda et Oumar Sidibé, la machine vert et noir a commencé à se remettre sur les rails. Et, sur un débordement de Ngonda dans son couloir gauche, la transversale est coupée de la tête par Tady Agiti Etekiama (23ème). Malgré la pression et la maîtrise collective des Tunisiens, les Dauphins Noirs ont pu déjouer les pièges adverses par des balles travaillées sur les côtés.

Sur un coup de coin délivré par Oumar Sidibé, Tady Agiti Etekiama (30ème) a encore fait parler son efficacité en réussissant à décroiser un coup de tête qui est allé se ficher dans la lucarne opposée pour offrir une avance méritée à l’AS V. Club. Au début de la deuxième mi-temps, un coup du sort a complètement changé la physionomie de la partie avec l’expulsion du stopper Makwekwe Kupa pour faute dans le rectangle sur Ferjani Sassi, entraînant un penalty que n’a pas du tout raté Taha Yassine Khenissi (58ème).

Déclarations d’après-match

Jean Florent Ibenge Ikwange, entraîneur de l’AS V. Club : « Il est regrettable qu’on soit éliminé. J’ai dit à mes joueurs de ne pas jouer très bas, mais nous avons encaissé un but matinal. Nous en avons marqué deux mais nous avons ensuite reculé en deuxième période pour cette sanction qui a amené le penalty plus l’exclusion de Makwekwe Kupa. Jouer en infériorité numérique devant une équipe costaud comme Espérance de Tunis qui a cinq internationaux, presque la moitié de l’équipe nationale.

Notre objectif était d’aller le plus loin possible en Ligue des champions et gagner la Ligue nationale de football, mais nous nous arrêtons en cours de chemin en Ligue des champions. Toutefois, tout est encore jouable pour la Ligue nationale de football (LINAFOOT). Les quatre matches qui nous restent nous allons les jouer à fond. Pour mon avenir, je ne resterais pas éternellement dans V.

Club mais j’ai un long projet avec l’AS V. Club, celui de la formation avec l’implantation en cours de la pelouse synthétique au Centre de formation de l’équipe à Kimbondo, dans la commune de Mont-Ngafula. Je remercie les supporteurs de V. Club qui nous ont supporté jusqu’au bout, je ne l’oublierai jamais dans ma vie. Qu’ils continuent comme ça, ils vont gagner beaucoup de titres. Mieux vaut avoir cent supporteurs qui sont effectivement derrière l’équipe que d’avoir quatre cents qui n’encouragent pas. »

Chaâbani Mouin, entraîneur de l’Esperance de Tunis : « Nous avons imposé notre jeu à l’AS V. Club et une pression. Cette imposition a payé avec un but matinal qui a fait douter l’adversaire. Nous savions qu’ils allaient jouer à fond pour jouer leur dernière carte ou leur dernière chance. Pour nous c’était le match de la qualification, il nous fallait même un nul comme nous l’avons obtenu étant informé du résultat de Mamelodi, vainqueur à Addis-Abeba.»

Classements

Dans le même groupe, à Addis Abeba, Saint George SC d’Ethiopie a été surpris chez lui par Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, vainqueur par 0-1, sur une réalisation tardive d’Anthony Laffor (85 ème). Par ailleurs, le classement à l’’issue de la 5ème journée s’établit comme suit : Espérance 9 points (+3), Mamelodi Sundowns 8 pts (2), Saint George 5 pts (-1) et V. Club 4 points (-4).

Les autres résultats et classements à l’issue de la 5ème journée sont les suivants : groupe A : Al Merreikh (Soudan)-Al Hilal (Soudan) 2-1, Clube Ferroviaro da Beira (Mozambique)-Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) 1-1. Classement : 1. Etoile Sportive du Sahel 9 points (+6), 2. El Merreikh 7 points (0) 3. Ferroviaro da Beira 5 points (-5) et 4. Al Hilal 4 points (-1); groupe B: Al Ahly Tripoli (Libye)-USM Alger (Algérie) 1-1, Caps United FC (Zimbabwe)-Zamalek (Egypte) (2 juillet). Classement : 1. USMA 8 points (+4) 2. Tripoli 8 points (+1) 3. Zamalek 5 points (0, avec un match en moins) et 4. Caps United 3 points (-5, avec un match en moins) ; groupe D : Zanaco FC (Zambie)-Al Alhy SC (Egypte) 0-0, Coton Sport FC (Cameroun)-Wydad Casablanca (Maroc) 0-2. Classement : 1. Zanaco 11 points (+3) 2. WAC 9 points (+3) 3. Al Ahly 8 points (+2) et 4. Coton 0 point (-8).

La 6ème journée de la phase de groupes aura lieu du 7 au 9 juillet. Les deux premiers de chaque groupe disputeront les quarts de finale. ACP/FNG/Mat/Kgd