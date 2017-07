V.Club passe près de l’exploit face à Espérance (2-2) en Ligue des champions

Kinshasa, 1er juillet 2017 (ACP).– L’AS V. Club est passé près de l’exploit face à Espérance de Tunis qui lui a imposé un nul de 2-2, samedi au stade des Martyrs, en match de la 5ème et avant-dernière journée des 8èmes de finale de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), groupe C.

Techniquement en place avec des passes en dédoublement avant de jouer long pour leurs attaquants, les Sang et Or tunisiens ont vite trouvé la faille sur une passe en cloche déviée de l’intérieur du pied gauche par l’attaquant de pointe Taha Yassine Khenissi (0-1, 10ème). Terrible moment de flottement pour les locaux qui laissent instinctivement l’initiative du jeu aux visiteurs.

Mais, sur impulsion de Yannick Bangala, Glody Ngonda et Oumar Sidibé, la machine vert et noir a commencé à se remettre sur les rails. Et, sur un débordement de Ngonda dans son couloir gauche la transversale est coupée de la tête par Tady Agiti Etekiama (1-1, 23ème).

Maintenant la pression malgré la maîtrise collective des Tunisiens, les Dauphins Noirs ont pu déjouer les pièges adverses par des balles travaillées sur les côtés. Sur un coup de coin délivré par Oumar Sidibé, Tady Agiti Etekiama (2-1, 30ème) a encore fait parler son efficacité en réussissant à décroiser un coup de tête qui est allé se ficher dans la lucarne opposée pour offrir une avance méritée à l’AS V.Club.

Au début de la deuxième mi-temps, un coup du sort a complètement changé la physionomie de la partie avec l’expulsion du stopper Makwekwe Kupa pour faute dans le rectangle sur Ferjani Sassi entraînant un penalty que n’a pas du tout raté Taha Yassine Khenissi (2-2, 58ème).

Dans le même groupe, à Addis Abeba, Saint George SC d’Ethiopie a été surpris chez lui par Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, vainqueur par 0-1, sur une réalisation tardive de Laffor (85ème).

Le classement à l’’issue de la 5ème journée s’établit comme suit : Espérance 9 points, Mamelodi Sundowns 8 pts, Saint George 5 pts et V. Club 4 points. ACP/Kayu/May