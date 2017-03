V.Club prend connaissance du terrain du stade de l’Indépendance à Banjul

Banjul, 12 mars 2017 (ACP).- Les joueurs de l’AS V.Club ont pris officiellement samedi connaissance du terrain de l’Indépendance de Bakau, à Banjul, sur lequel se déroulera le match contre la formation gambienne de Ports Authority FC, dimanche, dans le cadre des 16èmes de finale aller de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédératioon africaine de football).

Cela répond aux exigences de l’organisateur qui impose qu’au moins une séance d’entraînement de l’équipe visiteuse puisse avoir lieu sur le terrain du match et ce, à l’heure du coup d’envoi. Vingt-quatre joueurs dont quatre gardiens – Nelson Lukong, Guelord Landu, Hervé Lomboto et Daouda Diakité – ont tâté l’aire du jeu couverte d’une pelouse naturelle, avec par endroits des « petits trous » pouvant influencer la course du ballon.

La session a pris plus d’une heure avec différents exercices des tirs au but de près et de loin, des combinaisons en ateliers pour terminer par des étirements. Concentration et application ont été les maîtres mots devant des adversaires, les « Ferry boys », qui opèrent en bloc compact avant de sortir par des contres rapides. ACP/FNG/Kgd