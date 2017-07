V.Club regagne Kinshasa mardi après son nul (1-1) contre Mamelodi

(De l’envoyé spécial de l’ACP Banichay Muelela Menji Patrick)

Johannesburg, 10 juillet 2017 (ACP) – La délégation de l’AS V. Club regagne Kinshasa mardi à 13h00 via Nairobi, au Kenya, après avoir tenu en échec (1-1) Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, dimanche au stade Lucas Moripe, à Pretoria, en match de la 6ème et dernière journée du groupe C des 8èmes de finale de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football).

V.Club qui, au départ, se savait éliminé de la compétition en raison de son capital points (quatre), ne présentait rien pour son adversaire qui avait déjà sa qualification en poche, même s’il perdait le match. Par ce nul, le team vert et noir kinois sort honorablement de la plus prestigieuse compétition africaine interclubs qu’il avait mal embrassé en perdant trois matches successifs face à Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) par 1-3 lors de la journée inaugurale à Tunis, contre son adversaire sud-africain sur le score identique à Kinshasa à l’occasion de la 2ème journée et devant les Ethiopiens de Saint George (0-1) à Addis-Abeba, pour le compte de la 3ème journée.

Par ailleurs, les deux entraîneurs ont déclaré ce qui suit dimanche au cours de la conférence de presse d’après-match :

Jean Florent Ibenge Ikwange, entraîneur de l’AS V. Club : « Je voyais les choses autrement et qu’il fallait que l’équipe joue avec l’esprit de montrer le bon visage de V. Club car, le départ dans la compétition en perdant les trois premiers matches, a été mauvais. Cela s’explique par le fait que l’effectif du club était réduit suite aux nombreux blessés et malades. En plus, l’équipe s’est retrouvée dans un groupe où il y avait deux bonnes équipes : Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns, le tenant du titre. Aujourd’hui que nous sommes en train de récupérer nos éléments, nous focalisons nos efforts sur le championnat national afin que, l’année prochaine, nous retrouvions encore le chemin de l’Afrique. »

L’entraîneur Pitsho de Mamelodi Sundowns : « Nous aurions voulu gagner le match mais, nous nous sommes retrouvés devant une très bonne équipe de Vita qui nous a surpris. N’ayant rien à gagner, l’équipe congolaise a joué en grande équipe contrairement au match aller à Kinshasa. Elle a déjoué tous les calculs. J’en profite pour jeter des fleurs à mon collègue Jean Florent Ibenge qui est un modèle et fait la fierté de l’Afrique dans notre métier. » ACP/FNG/Kayu/BSG/KGD