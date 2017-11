V. Club se frotte à Renaissance du Congo dimanche à la LINAFOOT

Kinshasa, 30 Nov. 2017 (ACP).- L’AS V. Club se frottera au FC Renaissance du Congo, en choc de la 4ème journée du 23ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), zone Ouest, dimanche au stade des Martyrs.

Les tous derniers matches entre les «Dauphins Noirs» et les «Orange» avaient eu lieu au niveau du play off de l’édition précédente. Un nul (1-1) avait sanctionné, lors de la 5ème journée, une partie arrêtée à la 73ème minute par une pluie diluvienne, le dimanche 23 avril 2017, avant de la compléter le lendemain par les 17 minutes restantes, puis un forfait (3-0) avait été prononcé en faveur du team vert et noir, suite aux incidents créés par les supporteurs du FC Renaissance du Congo, amers de la défaite par 2-1 enregistrés sur le terrain, le vendredi 23 juin, pour le compte de la 12ème journée.

Samedi, au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, l’affiche présente les matches TP Molunge/Mbandaka-RC Kinshasa à13h30’ et FC MK-AS Dragons Bilima à 15h30’. Cette journée démarre, vendredi, dans la même enceinte sportive de la commune de Kalamu, à Kinshasa, avec l’explication peu probable qui devrait mettre aux prises l’AC Rangers et Shark XI FC, qui a posé des préalables avant de s’engager au championnat 2017-2018.

Dans le cadre toujours de la même 4ème journée, le stade Damar, à Matadi, sera le théâtre, samedi, de la confrontation entre le FC Nord Sport du chef-lieu du Kongo Central et le DC Motema Pembe de Kinshasa, leader du groupe avec la totalité des points (9) en trois sorties. ACP/Kayu/JGD