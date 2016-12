V.Club se retrouve deux ans après contre Royal Leopards en Ligue des champions

Kinshasa, 22 déc. 2016 (ACP).- L’AS V.Club se retrouve deux ans après contre Royal Léopards de Swaziland, cette fois en préliminaires de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), du 10 au 12 février 2017 pour la manche aller à Mbabane, du 17 au 19 février pour la seconde manche à Kinshasa.

La toute première confrontation entre les deux formations date du samedi 11 avril 2015 à Mbabane où, en 8èmes de finale aller de la 12ème Coupe de la Confédération, les policiers swazis, avec dans leurs rangs un certain attaquant Mthunzi Shikisha – aujourd’hui sociétaire de l’AS V.Club – s’étaient imposés, chez eux, de manière surprenante devant les Dauphins Noirs kinois par 1-0. Revanche terrible, au retour, le dimanche 3 mai, au stade Révérend Père Raphaël de la Kethulle, à Kinshasa, avec la large victoire acquise par l’AS V.Club sur le score de 1-4.

Il est à signaler également que la même équipe swazie avait déjà eu à se frotter à l’US Tshinkunku de Kananga, en 2012, en 16èmes de finale de la 9ème Coupe de la Confédération, étape qui lui avait servi pour éliminer le représentant de la RDC : 1-1, le samedi 24 mars à Manzini (aller) ; 2-1, le samedi 7 avril au stade Frédéric Kibasa-Maliba, à Lubumbashi (retour).

Akanda-Renaissance du Congo, premiers pas en Afrique

Une première sur l’échiquier africain pour Akanda FC du Gabon et le FC Renaissance du Congo de la RDC qui y effectueront leurs pas dans la 13ème Coupe de la Confédération, en préliminaires : aller du 10 au 12 février 2017, retour du 17 au 19 février.

Le team jaune et bleu de Libreville est arrivé dans la compétition continentale grâce à son succès en Coupe du Gabon, tandis que les « Orange » de Kinshasa le sont aussi suite à leur victoire en finale de la Coupe du Congo 2016.

Phase de groupes avec 16 équipes en LDC-CC

A l’issue du tour préliminaire, 32 équipes seront qualifiées pour les 16èmes de finale dans chacune des compétitions.

En Ligue des champions, les vainqueurs des 16èmes de finale seront, après tirage au sort, répartis en quatre groupes de quatre équipes. A l’issue d’une formule championnat avec des matches aller-retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale qui ouvrent une nouvelle phase d’élimination directe avec des matches en aller-retour jusqu’à la finale.

En Coupe de la Confédération, les 16 équipes qualifiées après les 16èmes de finale devront passer par un tour de cadrage où elles affronteront les perdants des 16èmes de finale de la Ligue des champions (comme c’est déjà le cas actuellement, sauf que le nombre de participants est doublé, ndlr) pour dégager les 16 équipes admises en phase de groupes. Dès lors le format sera le même qu’en Ligue des champions jusqu’à la finale.

Seul effet pervers de ce système : les calendriers risquent d’être surchargés puisque, de 18 dates actuellement, les compétitions interclubs passeront à 20, dès 2017 et elles se dérouleront entre mars et novembre. Il ne reste désormais plus qu’à savoir comment la répartition des qualifiés pour chaque pays va être modifiée. ACP/Kayu/Wet