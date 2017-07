V.Club s’impose face à Motema Pembe (1-0) et l’envoie à la Coupe de la Confédération

Kinshasa, 16 juillet 2017 (ACP).- L’AS V. Club s’est imposé face au DC Motema Pembe, envoyé à la 15ème Coupe de la Confédération, après sa victoire par 1-0, dimanche au stade des Martyrs, en derby kinois comptant pour les 13ème et 14ème journées du play off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Yannick Bangala Litombo (30ème) a permis aux Dauphins Noirs de rentrer à la Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football), 22ème édition en 2018, en marquant de la tête sur un corner l’unique but de la partie. L’AS V.Club aurait salé l’addition par son avant-centre Etekiama Tady Agiti (88ème), si en voulant se faire justice sur un penalty lui accordé, le gardien Mabruki Nathan du DC Motema Pembe ne l’avait détourné au terme d’un plongeon au coin inférieur droit de son poteau.

Mazembe triomphe à Bukavu devant Muungano (3-0)

Le TP Mazembe de Lubumbashi a triomphé de l’OC Muungano de Bukavu par 3-0, le même jour au stade de la Concorde de Kadutu, à Bukavu, sur des buts de Kevin Mondeko (14ème), Ben Malango (24ème) et Nathan Sinkala (68ème).

Mazembe et V.Club se partagent la tête du classement avec 30 points, chacun, et le même nombre de défaite (1). Mais, le team noir et blanc lushois devance son concurrent immédiat grâce à un meilleur goal-différence, +18 contre +14. Les deux géants se mesureront pour le titre national de l’édition, mercredi 19 juillet au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi. ACP/YWM/Wet