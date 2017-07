Les vacances de fin d’année scolaire constituent un manque à gagner pour les taximen de Matadi

Matadi, 03 juillet 2017 (ACP).- Les taximen de Matadi ont déploré lundi à l’ACP le manque à gagner occasionné par le début des grandes vacances de fin d’année scolaire 2016-2017.

Ils étaient habitués, les jours ouvrables, à transporter des élèves dans tous les sens et à longueur de journée, notamment le matin, à midi et le soir, selon la vacation. Ces courses leurs procuraient de l’argent pour leur versement journalier et plusieurs d’entre eux avaient signé des contrats de location avec des familles organisées.

A ce jour, ces contrats sont coupés pour être renouvelés en septembre prochain à la rentrée des classes. Outre cet aspect, les conducteurs de moto sont venus enfoncer le clou, car ils facilitent le transport des clients jusqu’à la porte de leurs maisons à 500 FC, là où le taximan demande 1000 FC pour deux courses. ACP/FNG/Kayu/BSG/May/KJI