La vaccination cruciale pour renforcer le système de santé en RDC, selon le PEV

Kinshasa, 24 avril 2017 (ACP).- La vaccination doit être considérée comme cruciale pour renforcer le système de santé en RDC et atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), indique un document du PËV sur les visions du PEV présentées par Dr Collard Madika Kasongo, Chef de Division Technique au sein du programme de vaccination.

Le Dr Madika, cité dans le document présentait l’organisation du PEV en RDC au cours d’un briefing en marge de la Semaine Africaine de Vaccination 7ème Edition «SAV Avril 2017».Le PEV, a-t-il indiqué est un programme étatique qui s’occupe des maladies évitables par la vaccination et a pour objectif de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité infantile due aux maladies évitables.

Il a cité les 3 interventions ou stratégies du PEV, dont la vaccination de routine, considérée comme le socle du programme, ciblant les enfants de 0 à 11 mois avant le 1er anniversaire et les femmes enceintes et se déroule en étapes ,les Stratégies (fixe, avancée, avancée durable Mobile, AVI ( activité vaccinale intensive).

La finalité pour la vaccination de routine est que tout enfant soit complètement vacciné sans tenir compte du sexe, du rang social ou lieu, qu’il reçoive tous les vaccins prévus au calendrier vaccinal en vigueur et de respecter l’intervalle de période d’administration, a-t-il dit.

La vaccination des masses, complémentaire de la vaccination de routine (palliative), est synonyme, selon lui des activités Vaccinales supplémentaires (AVS), la campagne de vaccination (Journées Nationales de Vaccination, Journées Locales de Vaccination) dont le cible dépend du profil épidémiologique des enfants de 0-59mois, de 6 mois à 59 mois, 6 mois à 15 ans, et 15 ans à 45ans

La stratégie de vaccination de masses se passe (de porte à porte, fixe, avancée), a-t-il renchéri, avant de citer la surveillance qui est un système continu de collecte, d’analyse de données et dissémination de l’information et avec pour but de détecter et+ empêcher la propagation. ACP/FNG/Kayu/May