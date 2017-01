Vainqueurs des Lions d’Atlas (0-1), les Léopards offrent un cadeau d’anniversaire au peuple congolais

Kinshasa, 17 Janv. 2017 (ACP).- Les Léopards de la RDC ont offert au peuple congolais un cadeau d’anniversaire par leur victoire héroïque (1-0) face à leurs homologues du Maroc, les Lions d’Atlas, lundi à Oyem, au Gabon, en match de la 1ère journée du groupe C de la 31ème Coupe d’Afrique des nations.

Médaillés de bronze de la 30ème CAN en Guinée Equatoriale, les Léopards ont suscité admiration et fierté et ont donné la joie à tous les Congolais qui ont presque tout abandonné pour se nicher à leurs écrans de télévision en vue de suivre cette rencontre inaugurale. Ibenge et ses ouailles ont répondu aux attentes de leurs compatriotes dont ceux restés au pays, particulièrement à Kinshasa, lesquels ont été réveillés, le matin du lundi 16 janvier 2017, jour anniversaire de l’assassinat de M’ze Laurent Désiré Kabila, par des vuvuzela qui fusaient de partout et signifiant que tous les Congolais étaient de cœur avec leur équipe nationale.

Le visage qu’affichaient les Kinois le matin de ce lundi le démontrait suffisamment : un drapelet aux couleurs de la RDC à la main ou posé sur le devant de la cabine des véhicules par ici, des étiquettes collés aux joues ou au front et des écharpes au tour du coup par là. Bref le décor était planté en attendant les célébrations. Le but de Junior Kabananga Kalonji à la 55ème minute vint renforcer l’attente de la victoire par les Congolais qui furent néanmoins traversé par une frayeur du début de la fin de la rencontre à la suite de l’expulsion de Joyce Lomalisa Mutambala à la 81ème minute par l’arbitre malgache.

Le dernier coup de sifflet de ce dernier, après 6 minutes de temps additionnel, jeta de nombreux Kinois dans les rues de toutes les communes aux divers chants à la gloire de l’entraîneur Jean Florent Ibenge Ikwange et de ses joueurs.

Il s’en suivi un concert de klaxons des voitures et toutes sortes de scènes de liesses populaires qui conduirent la plupart dans les débits de boisson pour continuer les célébrations jusqu’aux heures perdues. En attendant les Eléphants de Côte d’Ivoire et les Eperviers du Togo.ACP/Mat/Wet