 Validation de la politique nationale de lutte contre les maladies oculaires à Kinshasa

Kinshasa, 16 septembre 2017 (ACP).- Le ministère de la santé, à travers son Programme national de la santé oculaire et de la vision (PNSOV), organise, du 18 au 22 septembre 2017 à Kinshasa, un atelier sur l’actualisation et la validation de la politique nationale de lutte contre les maladies oculaires.

L’atelier vise non seulement la réduction de l’ampleur des maladies oculaires, mais aussi à mettre à jour le paquet d’intervention pour les soins oculaires existant et la politique nationale de lutte contre ces maladies, les déficiences et cécité existant, à valider le paquet d’intervention en santé oculaire et vision au niveau de la zone de santé, ainsi qu’à présenter le draft du plan national de santé oculaire universelle 2017-2021.

Au cours de cet atelier de cinq jours, les participants seront soumis à des exposés sur le sujet. Il y est prévu aussi des travaux en groupes, des discussions en plénière pour apporter des amendements et des enrichissements en rapport avec les résultats attendus et une synthèse des travaux sera faite à la fin de chaque journée de travail.

En RDC, les déficiences visuelles n’ont pas largement bénéficié de l’attention des décideurs, alors que par l’intégration des soins de santé oculaire au système national de santé à tous les échelons, la grande majorité de la population peut bénéficier des soins de santé oculaires essentiels. ACP/FNG/BSG/Kgd