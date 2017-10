Validation des avant-projets des décrets de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux coopératives en RDC

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- Les participants à l’atelier de validation du document de l’avant-projet de la loi sur les coopératives ont validé les avant-projets des décrets portant harmonisation de l’Acte Uniforme de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique des droits des affaires (OHADA) en République Démocratique du Congo, annonce le rapport final des travaux parvenu lundi à l’ACP.

La désignation de l’autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives devant être en charge de l’immatriculation des coopératives en RDC et l’autorité de tutelle des sociétés coopératives, a également été validée rapporte la même source.

Il en est de même de la feuille de route de l’autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives pour la mise en œuvre de la nouvelle législation des sociétés coopératives en RDC, de la procédure d’immatriculation des sociétés coopératives et des thèmes spécifiques de renforcement des capacités des acteurs du mouvement coopératif en RDC.

Méthodologie

Pour atteindre ces objectifs, souligne la source, les participants ont adopté une approche participative qui a permis à toutes les parties prenantes d’apporter leurs contributions aux différentes activités prévues au programme, notamment les communications, les échanges et débats, les travaux en groupe et les restitutions en plénière.

Libellé des avant-projets

Les avant-projets des décrets portant harmonisation du droit National des coopératives à l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives en RDC comprennent trois paragraphes.

Le premier paragraphe s’articule notamment autour des définitions des sociétés coopératives et aux principes coopératifs qui ne sont autres que des lignes directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en pratique, entre autres l’adhésion volontaire de tous, le pouvoir démocratique des coopérateurs, leur participation économique, l’autonomie et l’indépendance.

Il y a également l’éducation, la formation et l’information. Le second paragraphe s’intéresse notamment aux concepts de l’Acte Uniforme du droit des sociétés coopératives de l’OHADA mis en conformité avec ceux du droit congolais.

Il est donné ici le sens des concepts, juridiction compétente, juridiction compétente statuant à bref délai, tribunal compétent, autorité compétente, autorité administrative compétente et autorité administrative compétente chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives.

Le troisième paragraphe est réservé aux dispositions pénales. Il est composé de cinq articles dont le cinquième reconnait les ministres de l’intérieur, de la justice, du Développement rural, chacun comme autorité concernée par ces dispositions légales.

Ce paragraphe dispose en son article 3 ce qui suit : «Encourt une sanction pénale, toute personne, qui sans être conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce types de groupements, aura indûment utilisé les expressions des sociétés coopératives, union des sociétés coopératives, fédération des sociétés coopératives ou de confédération de sociétés coopératives, accompagnées d’un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu’il s’agit d’un des groupement cités dans le présent article».

Quant à l’avant-projet portant désignation de l’autorité administrative, chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives en RDC, il est constitué aussi de cinq articles. Le premier article reconnait au Service National des coopératives et organisations paysannes (SNCOOP) du ministère du Développement rural et à ses démembrements au niveau des provinces, des communes et des territoires, la qualité d’organe chargé de la tenue des Registres des sociétés coopératives en RDC.

Organisé du 05 au 07 octobre à Kinshasa par le Projet d’appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole (PARRSA) en RDC sur financement de la banque mondiale, l’atelier de validation du document de l’avant-projet de loi sur les coopératives en RDC, avait pour but d’élaborer une législation nationale coopérative, incitative à l’entrepreneuriat coopératif au pays.

Il a ressemblé une cinquantaine de participants venus des provinces, de la ville de Kinshasa et de l’administration centrale du ministère du Développement rural. Un consultant international de l’OHADA en la personne du professeur Jean Bosco Mankondo de l’Université de Kikwit, a également pris part aux travaux en qualité d’expert.

ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD