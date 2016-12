Le Vatican et la Chine organisent la première assemblée de l’Eglise officielle sur la nomination des évêques

Kinshasa, 27 déc. 2016 (ACP).- Le Vatican et la Chine ont organisé la première assemblée de l’Eglise officielle pour trouver un compromis sur leur traditionnelle pomme de discorde sur la nomination des évêques en froid depuis 1951, a rapporté mardi RFI.

En signe de bonne volonté, l’église catholique officielle de Chine organise cette semaine sa première réunion depuis six ans. Une assemblée des représentants catholiques qui sera scrutée de très près par le Saint-Siège en plein processus de rapprochement avec la Chine.

« Nous voulons sincèrement améliorer nos relations avec le Vatican et faisons sans relâche des efforts dans ce sens », a assuré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying.

Le Vatican et la Chine, qui n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951, négocient actuellement un rapprochement historique. La douzaine de millions de catholiques chinois est divisée entre une « Association patriotique », dont le clergé est choisi par le Parti communiste, et une Eglise non officielle, dont les évêques nommés par Rome sont tolérés, mais pas reconnus par Pékin. ACP/Mat/Wet