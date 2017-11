Des véhicules abandonnés gênent la circulation sur le tronçon routier Kinshasa-Mongata

Kinshasa, 22 Nov. 2017 (ACP).- Une vingtaine de véhicules accidentés abandonnés gênent la circulation sur la route nationale n°1 (RN1), sur le tronçon compris entre Kinshasa et Mongata, dans la commune de Maluku, ont annoncé mardi à l’ACP des voyageurs en provenance de Mongata.

Selon eux, beaucoup de véhicules surchargés transportant des produits ménagers et agricoles, à savoir des braises, des sacs de cossette de manioc et de maïs, ont connu des accidents à ce niveau de la route sans être évacués. Ces véhicules abandonnés, ont-ils précisé, se retrouvent sur les deux rives de la rivière Maï-Ndombe et la place communément appelée «Grand Libulu», où l’on enregistre des accidents provoquant des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. ACP/Fng/BSG/JGD