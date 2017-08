Venezuela : Nicolas Maduro envisage avoir une conversation avec Trump

Kinshasa, 11 août 2017 (ACP).- Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a dit jeudi souhaiter une conversation avec le président américain Donald Trump qui a pris des sanctions contre son pays, affirmant garder les armes à la main contre toute éventuelle agression, ont indiqué vendredi les agences internationales.

« S’il est autant intéressé par le Venezuela, je suis là, je suis le chef de ce qui l’intéresse », a lancé M. Maduro, lors d’un discours devant la nouvelle très critiquée assemblée constituante. Rejetée par l’opposition et des pays occidentaux, cette assemblée l’a confirmé à l’unanimité dans ses fonctions de président constitutionnel de la république bolivarienne du Venezuela.

« Engagez des démarches, Chancelier, afin que je puisse avoir une conversation personnelle avec Donald Trump », a ordonné M. Maduro à son ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza. Le président socialiste souhaite que cette discussion ait lieu par téléphone ou qu’elle se fasse à New York à l’occasion de l’assemblée générale des Nations unies le 20 septembre.

Tout en disant souhaiter avoir des relations normales avec les Etats-Unis, il a averti M. Trump que son pays répondrait avec les armes à la main à une éventuelle agression. « Le Venezuela ne se rendra jamais devrait savoir l’empire américain », a ajouté le président socialiste. Début août, les Etats-Unis ont traité le président vénézuélien Nicolas Maduro de dictateur et lui ont imposé des sanctions sans précédent en riposte à l’élection dans le sang d’une Assemblée constituante rejetée par l’opposition qui y voit une façon de contourner le parlement qu’elle contrôle.

Mercredi, le gouvernement américain a adopté des sanctions à l’encontre de huit responsables vénézuéliens impliqués dans la mise en place de cette nouvelle assemblée. Par ailleurs, M. Maduro a accusé Washington d’être derrière l’attaque terroriste contre une base militaire, dimanche à Valencia (nord), estimant qu’ils ont repris des méthodes brutales de coup d’Etat.

Maduro a fait ce discours devant les 545 membres de cette nouvelle assemblée chargée notamment de réécrire la Constitution de 1999. Elle régira le pays durant au moins deux ans, le mandat du président s’achevant en janvier 2019.

Il a ensuite présenté une loi punissant de 15 à 25 ans de prison toute personne exprimant de la haine, de l’intolérance et de la violence et a réitéré la nécessité d’appliquer une justice sévère et de lever l’immunité des députés et autres élus accusés d’incités à la violence lors des manifestations. Les manifestations contre Maduro, dont la popularité est en berne, ont fait depuis début avril plus de 125 morts dans un contexte de grave crise économique. ACP/Mat/Kgd/KJi