La vérité sur la création de FC Renaissance du Congo(Par Jean Robert Ambambo N’jila Amara)

Kinshasa, 06 oct. 2017 (ACP).- Le FC Renaissance du Congo, équipe évoluant aujourd’hui à la Ligue nationale de football (LINAFOOT), est né de dissidences entre les anciens membres du comité du Daring Club Motema Pembe « DCMP », présidé par Vidie Tshimanga, au cours de la saison sportive 2013-2014, a expliqué l’un des fondateurs de cette formation sportive, Bruno Siamina.

Tout a commencé par le transfert du joueur Kodi Milombo au club Manga Sport du Gabon et le contrat signé par le DCMP avec une banque commerciale de la place. Ces deux opérations ont provoqué une levée de boucliers chez les membres du comité sportif du DCMP dirigé par Vidie Tshimanga, celui-ci n’émettait plus sur la même longueur d’onde avec celui de la grande commission des supporteurs dirigé par Bruno Siamina au sujet de l’utilisation de l’argent versé par cette banque au profit du DCMP.

Le comité sportif a, en guise de représailles, dissout la grande commission des supporteurs et fait arrêter son président Bruno Siamina qui fut transféré à la prison de Makala.

Qui sont les fondateurs de FC Renaissance du Congo

L’imbroglio autour du DCMP n’a pas permis au Gouverneur André Kimbuta de financer l’équipe pour disputer la coupe du Congo à Mbandaka. L’aile Tshimanga et l’aile Mukuna se disputait l’argent du gouvernorat. En fin de compte, le président Tshimanga était servi. Cette assistance a suscité le mécontentement de l’aile Mukuna qui a estimé le moment venu de quitter définitivement le DCMP et de créer une nouvelle équipe.

Ils étaient à quatre, Evêque Pascal Mukuna, Bruno Siamina, Jeans Marie Tshimanga et Laurent Kazadi, respectivement membre d’honneur, président de la grande commission de supporteurs, président du DCMP/junior et trésorier du DCMP qui ont décidé nuitamment, dans un lieu non révélé, la création de la nouvelle équipe qui sera appelée FC Renaissance du Congo.

Arrivée de Musangania et Nsingi

Pendant que les autres entreprenaient des démarches pour l’achat d’une équipe à l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN), Antoine Musangania voulait créer une unité des dirigeants sportifs du DCMP, en mettant dehors le président Tshimanga et Maitre Taureau. Ces derniers ne voulant pas quitter la gestion du DCMP. Alors le conflit s’est radicalisé, Musangania, Nsingi et les autres ont rejoint l’Evêque Mukuna et compagnie.

Il a fallu mettre les moyens financiers pour matérialiser l’idée d’acheter une équipe à l’EPFKIN. Dans ce contexte, l’Evêque doit contribuer pour 6.000 USD, Musangania 6.000 USD et Nsingi 6.000 USD également.

Personne n’avait cotisé à temps, alors que le championnat devrait débuter. L’Evêque a débloqué 12.500 USD pour acheter Jogari et fairre la fusion avec Matiti Mabe, un club de Musangania dont la gestion avait été confiée à la grande commission des supporteurs, évoluant en division II de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Kilimani.

Après l’achat d’une place à l’EPFKIN, Antoine Musangania a remis ses 6.000 USD et Roger Nsingi 2.500 USD. Cet argent versé en retard a été affecté à d’autres dépenses.

Au regard de son aperçue historique, le FC Renaissance a comme fondateur, la grande commission des supporteurs et sont co-fondateurs, toutes les personnes citées ci-haut. ACP/Fng/Mat/Wet