Kinshasa, 29 sept. 2017 (ACP).- Dans son message livré jeudi à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de l’accès à l’information, le ministre de la Communication et des médias, Lambert Mende Omalanga, a notamment mis en garde la presse contre la nouvelle tendance observée de faire des médias une « fabrique » de fausses informations à sensation, approximatives ou de pure invention. C’était au cours d’une table ronde organisée par l’UNESCO à l’Hôtel Sultani, pour réfléchir sur le rôle de l’information dans la promotion de la culture de la paix et le développement.

S’abstenir de confondre « activisme politique et journalisme » pour privilégier les faits, dont la profession a la bonne habitude de dire qu’ils sont sacrés par rapport aux commentaires qui relèvent du libre arbitre du communicateur, telle doit être la justification la plus légitime, aux yeux de la communauté, de la quête commune des médias pour le libre accès à l’information. Car, comme l’a si bien rappelé un confrère d’outre Atlantique, « la vérité n’a pas d’agenda et ne peut être fabriquée ».

La seule manière pour le journaliste de donner du crédit à sa profession, de prétendre être un leader d’opinion et un artisan de la culture de la paix, c’est de s’assurer que les informations qu’il livre sont authentiques, rigoureuses et vérifiées à la bonne source, fruit d’un travail critique et objectif.

A cet effet, le journaliste se doit de veiller à la crédibilité de l’information qu’il donne et surtout à la fiabilité de sa source, en s’entourant de toutes les précautions professionnelles sur l’exactitude des éléments d’information livrés, ceux-ci pouvant, dans certains cas, être motivés par des règlements de comptes, la volonté gratuite de nuire ou servir des intérêts d’agendas cachés. ACP/FNG/Kayu/KGD