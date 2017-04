Vers la création de la Ligue de football du Mai-Ndombe

Inongo, 24 avril 2017 (ACP).- La Ligue de football du Mai-Ndombe (LIFMAI) pourrait voir le jour dans les prochains, a annoncé récemment, le ministre provincial de la jeunesse, sports et loisirs, Jean Claude Bola Mbombanteko au cours d’un entretien avec la presse.

La création de cette ligue permettra l’organisation des compétitions au niveau provincial ainsi que la constitution d’une sélection provinciale devant représenter la province du Mai-Ndombe dans les compétitions nationales, a-t-il ajouté en précisant que le président de la ligue et ses collaborateurs pourraient être nommés incessamment. Des contacts fructueux ont été pris avec les autorités nationales et des partenaires pour l’autonomisation de cette entité sportive provinciale et pour son fonctionnement harmonieux.

Bola qui tient à l’épanouissement du sport compte valoriser également toutes les activités sportives notamment la boxe, le basket-ball, le volley-ball, le handball, les arts martiaux etc.… Il a annoncé l’organisation le 30 juin prochain d’un grand tournoi de football avec la participation des équipes de 8 territoires de la province. ACP/FNG/Kayu/May