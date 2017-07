Vers la création d’un réseau des chercheurs sur les plantes

Kinshasa, 15 juillet 2017(ACP).- Les scientifiques venus des plusieurs institutions universitaires, ont annoncé samedi à Kinshasa, la création d’un réseau des chercheurs au sein de l’Association congolaise pour l’avancement de la science, de la technologie et de l’industrie(ACASTI), à la clôture du colloque sur le thème « plantes, science et applications »

Les participants à ce colloque ont suivi quinze conférences, notamment sur « les plantes, environnement et santé », « les plantes d’hygiène féminine », « les plantes médicinales », « la clinique des plantes ».et « les plantes, alimentation, innovation et industrie ». Le Pr Dr Muyembe Tamfum, président et fondateur de l’ACASTI a souligné la nécessité de financer la recherche pour qu’en revanche les différents résultats contribuent au développement du pays et de l’ensemble de l’humanité.

Les doyens des facultés de la médecine et des sciences de l’UNIKIN ont, à leur tour, salué la pertinence des questions développées au cours de ces assises en vue de créer une véritable synergie entre les chercheurs dans la promotion des différents domaines.

Pour le Pr Taba Kalulu, secrétaire permanent de l’ACASTI, l’objectif de ce colloque, était d’aider les membres à se faire connaitre du public scientifique et industriel ainsi que leurs domaines de recherches et leurs produits devant être pris en compte dans le développement du pays. Ce colloque qui a été co-organisé par l’ACASTI et la faculté des sciences de l’Université de Kinshasa(UNIKIN) a bénéficié de l’appui de la Banque commerciale du Congo(BCDC). ACP/YWM/Kayu/BSG/KGD