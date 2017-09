Vers l’homologation du stade Joseph Kabila Kabange de Kindu

Kindu, 12 septembre 2017 (ACP).- Une délégation de la Confédération Africaine de Football (CAF), a dernièrement séjourné à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, en vue d’homologuer le stade omnisport Joseph Kabila Kabange appelé à recevoir des compétitions sportives footballistiques du niveau international, a appris l’ACP de la division provinciale des sports au Maniema.

Elle était composée de Jérémie Manirakiza de nationalité burundaise, inspecteur de la CAF et chef de la délégation et de Me Willy Kande, chargé de licences CAF des clubs auprès de la Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Selon la source, le stade Joseph Kabila Kabange qui avait dernièrement abrité des matches de la 56ème édition de la Coupe du Congo de Football, est déjà homologué au niveau national. ACP/Mat/Kgd