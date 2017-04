Vers l’installation de feux de signalisation à la Tshangu

Kinshasa, 06 avril 2017 (ACP).- Le ministère des Transports et voies de communication et la Commission nationale de prévention routière (CNPR) sont à pied d’œuvre pour l’installation complète des compléments de la signalisation lumineuse (feux rouges) à la Tshangu, sur le tronçon compris entre la cité De bonhomme et l’Aéroport international de Ndjili, a annoncé jeudi, le président national de la CNPR, Vale Manga Wilma.

Il a indiqué que les travaux, pour le premier trimestre 2017, ont démarré depuis le 20 février et se poursuivent normalement avec la participation de l’Agence congolaise des grands travaux ( ACGT), comme maitre d’ouvrage et délégué du projet de réhabilitation du boulevard Lumumba, lots 2 et 3.

Actuellement, a-t-il dit, les travaux sont basés sur les poses de socles devant accueillir les poteaux de 4 m (P4) à bras sur l’avenue Kimbuta, dans la commune de N’Djili et l’intersection Kimbuta-boulevard Lumumba et des feux des voies secondaires à De bonhomme, au quartier BKTF, sur la route Mokali, l’avenue Indou et l’avenue Ndjoku ainsi qu’à l’Aéroport international de Ndjili.

La deuxième phase, a-t-il précisé, consistera à l’installation proprement dite de ces feux pour renforcer la révélation automatique 24h/24 sur le boulevard stratégique de la ville province de Kinshasa et cela permettra à la CNPR et aux usagers de la route de lutter efficacement contre les embouteillages et les accidents de circulation. ACP/FNG/Kayu/May