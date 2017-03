Vers l’interdiction de l’importation des boissons alcoolisées en RDC

Kinshasa, 20 mars 2017(ACP).- Le gouvernement est en train d’examiner l’option d’interdire l’importation des boissons alcoolisées et non alcoolisées, notamment en canette, en boite et en sachet pour une période de six mois renouvelable sur toute l’étendue du territoire national, a appris l’ACP lundi de source proche de la primature.

Selon la source, cette question a été traitée dernièrement au conseil des ministres et a été confié à la commission économique, financière et reconstruction du gouvernement pour approfondissement avant que soit prise la décision définitive.

Cette mesure, souligne la source, aura l’avantage de garantir la protection et la promotion de l’industrie locale, mieux les usines brassicoles dont les produits font face à une concurrence déloyale sur le marché.

La commission tarifaire s’était prononcée en septembre dernier en faveur de l’interdiction des importations des bières, boissons gazeuses et eaux de table en provenance des pays voisins, rappelle-t-on. ACP/Kayu/May