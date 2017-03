Vers l’utilisation obligatoire des lampes économiques LED de la SNEL au Lualaba

Kolwezi, 15 Mars 2017 (ACP).- Le gouvernement provincial du Lualaba compte rendre obligatoire l’utilisation des lampes économiques «LED» sur toute l’étendue de la province.

Cette annonce a été faite par M. Alexandre Ngoy Kawaya, ministre provincial de l’Energie, hydrocarbures, transports et voies de communications du Lualaba, au cours d’une réunion qu’il a tenue dans son cabinet de travail à l’intention des responsables des entreprises minières installées à Kolwezi.

Ce projet, a-t-il dit, va commencer par Kolwezi et à Fungurume pour s’étendre aux autres entités de la province du Lualaba. Selon lui, l’utilisation obligatoire des lampes économiques «LED» avec stabilisateurs intégrés est l’une des solutions pour faire d’économie de l’énergie électrique.

A ce sujet, il a reconnu que la province du Lualaba fait face à une demande croissante de l’énergie combinée au à son déficit entrainant ainsi une surchauffe de la quasi-totalité des transformateurs à utilisation domestique. La société Compagnie minière de Musonoie (COMUS), a indiqué le ministre Kawaya, sera le bailleur de fonds pour le financement de l’achat du 1er lot de 200.000 lampes économiques et des capteurs d’énergie.

Ces lampes, a-t-il souligné, seront remplacées systématiquement chez tous les abonnés de la SNEL et que toutes les sociétés de la place seront sollicitées pour préfinancer leur achat. La province, a-t-il indiqué, a toutefois identifié les catégories d’abonnés de la SNEL pour lesquelles le remplacement de lampes se fera gratuitement.

Il s’agit entre autres des agents de l’Etat, des policiers et militaires et des enseignants. Le prix d’achat d’une lampe économique est estimé à plus ou moins 5 USD, rappelle-t-on. ACP/Zng/JGD