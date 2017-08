Vers le passage au budget programme d’ici janvier 2019

Kinshasa, 07 août 2017(ACP) – Les perspectives du respect du calendrier budgétaire adopté par le gouvernement et le renforcement de la reforme en cours en RDC ont été au centre des entretiens que le ministre d’Etat, ministre du Budget, Pierre Kangudia a eu en week-end avec une délégation d’Afritac/FMI – une structure spécialisée de cette institution de Betton Woods-conduite par Abdoulaye Toure, a-t-on appris lundi de source proche du ministère.

Selon Abdoulaye Toure, Afritac/FMI s’intéresse à d’autres « démembrements » de l’Etat qui sont dotés des budgets annexes avant de rassurer qu’ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent intègrer ces services dans le processus de la reforme et des entités qui ont leur personnalité morale et autonomies financières.

La République démocratique du Congo doit basculer dans le budget programme à partir du mois de janvier 2019 dans le cadre des innovations contenues dans la loi no 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, a appris l’ACP lundi du ministère du Budget.

Le budget programme est un mode de présentation des crédits budgétaires consistant à regrouper les actions d’un même ministère par programme en rapprochant pour chacun d’eux des crédits de toutes natures et les résultats physiques, ou financiers attendus. Le tout étant complété par une projection indicative portant sur plusieurs années, le budget programme est basés sur les résultats précis à atteindre au bout d’une période donnée, il est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance.

Il combine les actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources tant matérielles financières qu’humaines. Il a pour avantage d’accroitre l’utilisation efficace et équitable de toutes les ressources publiques dans le but de promouvoir la croissance, d’améliorer le niveau de revenus et par conséquent de réduire la pauvreté. Afritac/FMI est un bureau d’assistance technique du Fond monétaire international (FMI) qui appuie 9 états membres de la sous région dans le cadre de la reforme budgétaire, informe-t-on. ACP/FNG/Kayu/KGD/CFM