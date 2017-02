Vers la prise en charge de près de 200 enfants de la rue  par l’YMCA-YMCA

Kinshasa, 24 Fév. 2017 (ACP).- Près de 200 jeunes enfants de la rue et sans emploi seront pris en charge par l’Union des jeunes gens et jeunes filles (YMCA-YMCA) sur les plans scolaire et de la formation professionnelle, a annoncé vendredi à Kinshasa, le président national de cette structure, Jimmy Matulu Mwana, à l’occasion du lancement du projet de récupération de ces derniers.

M.Matulu, qui s’exprimait devant un parterre de membres de l’YMCA-YMCA, a indiqué que les enfants récupérés seront repartis dans différents centres soit pour étudier soit pour suivre les différentes formations techniques et professionnelles.

Ces enfants seront repartis dans des centres dont celui de Bidama, dans la commune de Matete et dans les foyers sociaux notamment ceux de Kabinda et de Kato, dans la commune de Kinshasa et celui de la municipalité de Matete.

Créée en 1844 par M. Williams Anglais, en pleine crise socio-économique provoquée par la révolution industrielle qui instaura les classes sociales, l’YMCA-YMCA s’est engagée à l’encadrement de la population, en général et des jeunes, en particulier, face à la pauvreté, à l’absence de loisirs sains et à l’abandon à des jeux d’argent. ACP/FNG/Kgd