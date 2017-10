Vers la réalisation des travaux subaquatiques sur le réseau hydrographique de la RDC

Kinshasa, 09 Oct. 2017 (ACP).- La Régie des voies fluviales (RVF) et la Société industrielle au Congo (SOCICO) ont signé lundi à Kinshasa un accord de collaboration pour la réalisation des travaux subaquatiques sur le réseau hydrographique de la RDC, en présence du Vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communications, José Makila Sumanda.

Aux termes de cet accord la SOCICO s’engage à accompagner la RVF dans l’accomplissement de la mission lui assignée à savoir rendre les voies navigables fluviales accessibles. Elle entend renforcer les capacités techniques et scientifiques de la RVF en équipement de matériels performants adaptés aux études et aux travaux de dragage sur le fleuve Congo et sur le réseau hydrographique du territoire national.

Selon M. Ngomper Ilunga, directeur général ai de la Régie des voies fluviales (RVF), le réseau des voies navigables de la RDC est actuellement jonché de nombreux obstacles constitués notamment d’épaves de bâtiments flottants, des bacs rocheux, des ensablements sablonneux et sablo-rocheux.

Ces obstacles, a-t-il fait savoir, impact sur l’écoulement fluvial et modifient l’écoulement normal des eaux et rendent ainsi la navigation difficile sur ses voies. Cette situation, a-t-il poursuivi, a fait que les rades portuaires et les chenaux de navigation deviennent inaccessibles à la suite de ces obstacles.

M. Ngomper estime que cet accord va rendre la navigation fluide en termes des unités flottantes sur le réseau hydrographique de la RDC et contribuera à rassurer les armateurs à payer la taxe fluviale de navigation puisque les voies fluviales seront draguées.

Ledit accord, a-t-il dit, va aussi apporter un plus en dehors d’autres accords signés dans le cadre du projet des transports multimodal. M. Mohamed Yassine gérant de la SOCICO, a indiqué que sa société compte sur l’accompagnement du gouvernement pour la concrétisation de cet accord, avant de saluer l’implication personnelle du Vice-premier ministre en charge des Transports.

Le Vice-premier ministre, ministre des Transports et voies de communications, José Makila Sumanda, a quant à lui indiqué que ledit accord s’inscrit dans le cadre de la politique de la révolution de la modernité du gouvernement qui veut que les populations congolaises naviguent sur le fleuve Congo de manière aisée et rassurante en vue de réduire le nombreux cas d’accidents enregistrés. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD