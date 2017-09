Vers la réhabilitation de trois centres de santé au Kasaï Oriental

Mbuji-Mayi, 05 Sept. 2017(ACP).- Trois centres de santé de la zone de santé de Tshishimbi, dans le territoire de Lupatapata, au Kasaï Oriental, vont être bientôt réhabilités par l’ONG britannique « Save the children », avec l’appui financier de Glaxo Smith Kline, une société-laboratoire pharmaceutique internationale.

Il s’agit de la construction du centre de santé et maternité de Bena Mbala et son annexe, de la réhabilitation du centre de santé de Tshiaba et un bâtiment du dispensaire à ériger dans la même concession pour abriter un laboratoire, une pharmacie et une salle d’observation des malades. Le projet prévoit aussi la réhabilitation d’un centre de santé de Tshibombo, signale-t-on.

Le gouverneur de province du Kasaï Oriental, Alphonse Ngoyi Kasanji a procédé au lancement officiel des travaux de construction et de réhabilitation de ces centres, par la pose de la première pierre, dans le cadre de la promotion de la santé des enfants et des femmes enceintes, et l’accès facile de la population au soin de santé de qualité à un coût abordable. ACP/Ywn/Mat/May