Vers la signature d’un arrêté portant mesures d’application de la loi sur l’Ordre des infirmières

Kinshasa, 12 Fév. 2017 (ACP).- Le ministre de la santé publique, Olys Ilunga Kalenga, s’est déclaré favorable pour signer les mesures application de la loi portant organisation et fonctionnement de l’Ordre des infirmiers en RDC afin qu’il soit opposable á tous, a déclaré samedi le président du Conseil national de cet ordre á la sortie d’une audience lui accordée le ministre de la santé publique.

Ces mesures d’application sont importantes parce qu’elles comportent le code d’éthique et déontologie des infirmiers et permettent de gérer le comportement des infirmiers au sein des institutions de la santé et de la vie courante.

Le CNOI a également sollicité l’accompagnement du ministre de la santé publique pour s’enquérir de l’expérience d’un pays africain en la manière. Dans ce pays, un infirmier qui termine ses études peut passer le test professionnel avant d’être déclaré professionnel de santé et recevoir son permis d’exercice.

La loi portant organisation et fonctionnement de l’Ordre des infirmiers a été promulguée le 31 juillet 2017. ACP/FNG/Kgd