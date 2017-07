Les vertus thérapeutiques des plantes aromatiques en RDC

Kinshasa, 04 Juillet 2017 (ACP).- Dr Dorothée Tshilanda, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa, a expliqué mardi à l’ACP, les vertus thérapeutiques de quelques plantes aromatiques dont regorge la RDC, à l’instar de la famille d’ocimum pouvant être utilisée par la population pour la pévention et le traitement de certaines maladies.

Selon ce médecin, les plantes aromatiques telles que le laurier, les ciboulettes (ndembi en langue locale), le lippia (bulukutu), la citronnelle (sinda) et la sellerie peuvent être utilisées à la fois dans les cuisines, pour plus de saveur, et servir de médicament.

Elle a cité le cas de la famille d’ocimum qui est plus exploitée dans la parfumerie et dans l’industrie cosmétique et contient des propriétés anti-inflammatoires, antipyrétique, anti-ulcères, anti-analgésiques, anti-carcinogènes, antibactériens et anti-tumorale.

Mme Tshilanda a fait savoir que l’ocimum basilium (Mazulu) soigne plusieurs maladies, notamment le diabète de type2, l’anémie SS, la gastrite, l’hémorroïde, tandis que l’ocimum gratissium (lumbalumba) peut être utilisée pour le traitement des cellules drepanositaires, de la diarrhée, du vomissement, des hépatites, des infections respiratoires, de l’asthme, de la toux et de la bronchite.

Plus de 80% de médicaments sont faits à base de plantes, a-t-elle souligné.