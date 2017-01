Le vice-ministre Sedea exhorte les organisations syndicales à œuvrer pour la paix sociale

Kinshasa, 16 Janv. 2017 (ACP).- Le vice-ministre au Travail, Emploi et Prévoyance sociale(TEPS) Arthur Sedea exhorte les organisations syndicales à œuvrer pour la paix sociale dans le monde du travail dans leur combat pour la défense des intérêts des travailleurs.

M.Sedea qui s’exprimait au nom du ministre d’Etat empêché à l’inauguration du siège national de la Force Syndicale des Financiers (FOSYFIN) à Matonge dans la commue de Kalamu a rappelé qu’à l’instar du banc employeur, le banc syndical demeure un partenaire privilégié du gouvernement qui est toujours disposé à l’accompagner pour atteindre ses objectifs. Il a plaidé pour que le dialogue social soit la seule approche pour régler tout conflit de travail au sein de la tripartite’’ Gouvernement- Employeur- Syndicat’’.

S’adressant particulièrement à la coordination nationale de la FOSYFIN, il a reconnu :’’Vous avez prouvé par cet ouvrage que vous pouvez contribuer à la paix sociale et inciter, s’il faut le dire, vos affiliées à la productivité en vue d’un meilleur rendement’’.Il a invité la Fosyfin à faire en sorte que ‘’la formation et l’éducation de vos membres constituent une préoccupation majeure dans la recherche de la paix sociale’’.Il est enfin revenu sur l’espace de liberté où doit évoluer tout syndicat avant d’installer les comités de base de ce syndicat.

Le secrétaire général de la Fosyfin, Frédéric Ndjawowolo avait auparavant évoqué les deux problèmes qui rongent le monde des masses laborieuses, à savoir, l’argent et la garantie d’emploi. Il a fait savoir que par l’acquisition de ce siège, la Fosyfin vient de contribuer à l’enrichissement des ouvrages dans le cadre de la ‘’Révolution de la modernité’’.Il a résumé les objectifs de son syndicat qui se résument notamment par la recherche du progrès social de ses membres et leur formation. Le siège doté de nombreux bureaux et d’une salle de réunion avec capacité de 80 places assises. ACP/Kayu/JGD/FMB