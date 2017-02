Le vice-Premier ministre des Affaires étrangères satisfait de la participation de la RDC au Sommet de l’UA

Kinshasa, 01er Fév. 2017(ACP).- Le vice Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okutundu s’est dit satisfait de la participation de la RDC au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements à Addis Abeba, siège de cette institution en Ethiopie, à sa descente d’avion mercredi à l’aéroport international de N’djili.

Ce sommet axé sur les réformes institutionnelles, le renouvellement de la commission et l’adhésion du Maroc, a permis aux Chefs d’Etat et de gouvernements d’évaluer l’institution, a laissé entendre le chef de la diplomatie congolaise.

Selon lui, un constat a été fait sur le fonctionnement de l’UA caractérisé par une lourdeur dans l’exécution des décisions des Chefs d’Etat qui ont exigé la culture des résultats et une rigueur dans le choix du président et du vice-président. Il a en outre évoqué la déficience dans le fonctionnement des institutions de l’UA qui sont financées à 60% par les partenaires, notamment l’UE.

A cet effet, les dirigeants africains ont décidé de l’autofinancement de l’institution par l’instauration d’une taxe de 0,2 % des produits à l’importation et la contribution des Etats membres pour garantir l’indépendance dans le fonctionnement de l’UA.

M. Okitundu a rappelé également le succès de l’élection du président, du vice-président de la commission de l’UA ainsi que celle de la commission paix et sécurité de cette institution pour laquelle la RDC a été trop sollicitée avant d’adhérer à l’opinion de la majorité ayant porté le choix sur le Tchadien en faveur du Président Idriss Deby qui s’est beaucoup impliqué pour la paix en RDC.

C’était également une occasion pour les dirigeants africains d’appeler les trois membres permanents africains au Conseil de sécurité de parler au nom de l’Afrique et non individuellement, a dit le vice-Premier ministre.

Ils ont également, selon lui, déploré l’absence de l’Afrique parmi les cinq membres du Conseil de sécurité. Le continent a revendiqué cette présence à l’occasion du Sommet de l’UA au risque de boycotter la prochaine Assemblée générale, a indiqué le chef de la diplomatie congolaise.

Tête-à-tête She Okitundu Antonio Guterres

Le vice-Premier ministre a dit avoir eu un tête-à-tête avec le nouveau Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette institution entretient un dialogue stratégique avec la RDC dans le cadre de la MONUSCO (Mission des nations unies pour la stabilisation au Congo) qui compte quelque 20. 000 hommes en RDC.

Il était opportun de le rencontrer dès l’entame de son nouveau mandat et réfléchir autour de l’évaluation de l’efficacité de cette mission, en vue de la restauration de la paix en RDC, a affirmé M. Okitundu.

Ce dernier a dit avoir parlé également avec le nouveau SG des Nations Unies du fonctionnement du bureau du Haut-commissariat des NU pour les droits de l’homme en RDC. «J’ai tenu à rappeler avec fermeté» au SG des NU que le bureau du Haut- commissariat aux droits de l’homme établi à Kinshasa a pour mission première de protection et de promotion des droits de l’homme «et non pour faire des tapages médiatiques basés sur des dénonciations», a-t-il affirmé, avant d’appeler à un dialogue permanent avec le gouvernement.

A cette occasion, il a évoqué les rapports avec l’UE tels que définis par la charte de Cotonou. Il existe un dialogue permanent entre la RDC et l’UE, a indiqué le vice-Premier ministre, reconnaissant un partenariat stratégique avec la RDC, mais voulu dans un respect mutuel, car la RDC n’est pas prête «à recevoir des instructions de l’UE», a-t-il dit, avant de renchérir que «l’UE donne l’impression de se comporter comme une autorité supranationale qui donnerait des instructions à la RDC» qui, a-t-il fait remarquer, souhaite un partenariat franc, respectueux de la souveraineté de la RDC. ACP/Fng/Zng/JGD