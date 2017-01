Le vice-Premier ministre des Affaires étrangères au Sommet des Chefs d’Etat à Addis Abeba

Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu a quitté Kinshasa mercredi pour Addis Abeba, en Ethiopie, pour participer à la réunion du comité exécutif et au Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements de l’UA (Union africaine).

Le chef de la diplomatie congolaise, à la tête de cette délégation, est accompagné du ministre du Commerce extérieur Aimé Boji Sangara Bamanyirue ainsi que de M. Kikaya Bin Karubi, conseiller principal au collège diplomatique au cabinet du Président de la République.

She Okitundu a été précédé lundi dernier au siège de l’UA de la ministre du Genre, enfant et famille, Marie-Louise Mwange. ACP/ZNG/Wet