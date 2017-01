Le vice-Premier ministre chargé des Affaires étrangères promet des solutions aux revendications des agents et cadres de son ministère

Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l’intégration régionale, Léonard She Okitundu, a promis de résoudre les revendications des agents et cadres de son ministère, lors des échanges qu’ils a eus mercredi à Kinshasa avec une délégation du Syndicat des diplomates de la République.

Le président du Syndicat, Louis Kinyamba Ntambwe, a indiqué à l’issue des entretiens que le vice-Premier ministre She Okitundu a invité les agents et cadres au calme en attendant la tenue de l’assemblée générale prévue le 30 janvier où un message leur sera transmis.

Parmi les revendications des agents figurent des dossiers administratifs et des primes, le statut des diplomates, les promotions, la rotation en poste, l’élévation à la dignité d’ambassadeur et le dossier des nouvelles unités. ACP/ZNG/Wet