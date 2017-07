Le vice premier ministre en charge de l’intérieur à l’écoute des couches sociales de l’ Ituri

Bunia, 03 Juillet 2017 (ACP).- Le président du caucus de parlementaires de l’Ituri, Mawa Mambo Lebon, a appelé le week-end les couches sociales de cette province à collaborer avec le vice premier ministre en charge de l’intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari et sa délégation durant leur séjour, à l’issue d’une réunion de sécurité élargie aux députés nationaux, provinciaux et aux membres du gouvernement provincial.

Pour lui, le vice premier ministre a besoin de toutes les informations de la base dans le but de permettre au gouvernement congolais de prendre de bonnes décisions susceptibles de mettre fin à l’activisme de la milice de FRPI et assurer la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de l’Ituri.

A cette occasion, le conseiller de la République en matière économique, Pilo Kamaragi, a exhorté la population à éviter toute instrumentalisation de la part de ceux qui veulent replonger l’Ituri dans le chaos tout en félicitant le chef de Walendu Tatsi, celui de Walendu Tchatchi, le chef de Walendu Pinti, le chef de Bahema nord et celui du groupement Loga pour leur engagement à promouvoir la paix.

Le Pr Pilo Kamaragi a appelé les uns et les autres à ne pas généraliser le problème de conflits parce que les Bahema et les Walendu ne sont pas en conflit en tant que groupes tribaux, il y a plutôt des cas individuels d’assassinats ici et là.

De son côté le député Tibasima a estimé que toutes les communautés de l’Ituri doivent éviter la confrontation et les tueries dans la mesure ou ces mauvaises pratiques n’ont pas d’importance le mieux étant pour les filles et fils de l’Ituri de construire la paix et la sécurité. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/May/KJI