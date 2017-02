Le vice-Premier ministre de l’Intérieur s’entretient avec les notables de l’espace kasaïen

Kinshasa, 01er Fév. 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary s’est entretenu, mercredi en son cabinet, avec les notables des provinces issues du démembrement des Kasaï Oriental et Occidental, dans le cadre de la recherche des solutions à l’insécurité causée par la milice de Kamuina Sampu dans ce coin de la RDC.

Le président des notables du Grand Kasaï, Denis Kambay Cimbumbu a indiqué, à l’issue de cet échange, qu’il était important pour les notables de l’espace kasaïen d’examiner cette situation avec le patron de l’intérieur et de la sécurité qui détient beaucoup d’informations afin d’en circonscrire le contour et de proposer des pistes de solutions valables. «Nous sommes réellement à la recherche de la solution en ce qui concerne ce problème qui n’est rien d’autre qu’un conflit coutumier et d’incompréhension entre frères du Grand Kasai», a-t-il déclaré, exhortant la population de ces provinces à enterrer la hache de guerre et à ne pas suivre les messages des politiciens qui enveniment la situation sur le terrain.

Denis Kambay a assuré que le Grand Kasaï « a besoin que tous ses frères qui sont dans la brousse puissent rentrer dans le village et que les écoles ainsi que la vie reprennent normalement ».

Il a remercié le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la libération de cinquante jeunes qui avaient suivi Kamuina Sampu dans cette aventure, soulignant les efforts inlassables du gouvernement à rétablir la paix sur cette partie du territoire national. «Nous devons tous regarder dans la même direction parce que la paix est une nécessité importante pour le développement de l’espace grand Kasaï», a-t-il renchéri, appelant les peuples kasaïen au dialogue entre eux afin d’éviter d’autres conflits sous l’instigation de qui que ce soit.

Il a annoncé la tenue prochaine d’une réunion tripartite notables-élus du peuple-gouverneurs du Grand Kasaï autour du vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et sécurité afin de produire un cahier de charges définitif et de voir comment trouver une solution durable à ce problème. ACP/Fng/Zng/JGD