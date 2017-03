Le vice-Premier ministre des TRANSCOMS  au forum sur la sécurité de l’aviation mondiale à Mbabane

Kinshasa, 22 mars 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Transports et voies de communication, José Makila Sumanda a quitté Kinshasa mercredi matin à destination de Mbabane, au Swaziland, pour participer à un forum sur les organisations régionales de supervision de la sécurité de l’aviation mondiale.

M. Makila saisira également cette occasion pour se rendre à Johannesburg, en Afrique du Sud où il effectuera une visite technique des installations des partenaires sud-africains du secteur.

Il s’agit de groupes Guma et Transnet dont les activités se rapprochent des entreprises congolaises SCTP (Société commerciale des transports et des ports), de la SNCC( Société nationale des chemins de fer du Congo) et de l’OGEFREM(Office de gestion de fret multimodal). ACP/ZNG/Wet