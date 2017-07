Le vice premier ministre des Transports satisfait de sa mission dans les provinces du Haut Katanga et Lualaba

Lubumbashi, 30 juillet 2017 (ACP).- Le vice premier ministre et ministre des Transports et Voies des communications, José Makila, a exprimé vendredi à l’aéroport international de la Luano à Lubumbashi sa satisfaction, au terme de la mission qu’il a effectuée dans les provinces du Lualaba et du Haut Katanga.

Cette mission avait pour objectif de contrôler et d’évaluer les activités de la Société nationale de chemin de fer du Congo (SNCC) ainsi que de conscientiser les agents et cadres de cette société d’Etat à s’adonner au travail afin d’amener l’entreprise vers un climat de paix.

A l’issue de sa visite sur la voie ferrée, il a annoncé les travaux de réhabilitation du chemin de fer pour relier la RDC à l’Angola et à la Zambie. A ce propos, il a précisé que ces travaux vont durer 18 mois pour la partie ouest qui reste, car 800 km de voie ferrée sont déjà réhabilités sur les 1.500 km reliant Sakania (Haut Katanga) à Dilolo (Lualaba).

A cette occasion, il a invité le gouverneur ai de la province du Haut Katanga à sécuriser les patrimoines de la SNCC, à faire évacuer les gens qui habitent le long de chemin de fer et le marché rail de Lubumbashi pour libérer l’espace afin de permettre à la SNCC de réhabiliter la voie ferrée.

Vers la relance du projet de réhabilitation de l’axe ferroviaire Kolwezi-Dilolo au Lualaba

M. José Makila, vice 1er ministre et ministre national des Transports et Voies de communication, a effectué une mission à Kolwezi en vue d’étudier les possibilités de relancer le projet de réhabilitation de l’axe ferroviaire Kolwezi-Dilolo d’une longueur de 800 Km. Selon lui, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures ferroviaires dépend de la volonté politique.

L’axe ferroviaire Kolwezi-Dilolo, a dit le vice 1er ministre et ministre national des Transports et Voies de communications, doit être réhabilité pour faire la jonction avec la province angolaise de Moxico. M. Richard Muyej Mangez Mans, gouverneur du Lualaba, a souligné que l’axe ferroviaire Kolwezi-Dilolo reste un projet d’espoir auquel sa province accorde beaucoup d’importance.

C’est pour la deuxième fois que le vice-premier ministre José Makila effectue cette mission à Kolwezi. La première fois c’était sous le gouvernement du Premier ministre Samy Badibanga. ACP/YWM/KGD/Wet