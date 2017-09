Le Vice-président de la CENI pour un enrôlement massif des électeurs dans la province du Kasaï

Kinshasa, 13 sept. 2017 (ACP).-Le Vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Norbert Basengezi a expliqué mardi à Tshikapa dans la province du Kasai, l’importance de la Carte d’électeur, la nécessité d’une plus grande sensibilisation de la population, l’impérieuse nécessité de se rendre au Centre d’inscription le plus proche de son habitation, rapporte une dépêche de la CENI parvenue mercredi à l’ACP.

Norbert Basengezi qui l’a dit à l’occasion du lancement officiel des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, a sollicité de la population de ne pas se faire enrôler plus d’une fois, le respect strict des dispositions pratiques relatives à la gestion de la file d’attente édictées par la CENI et la forte mobilisation de la femme et de jeune ainsi que la sécurisation des opérations, du matériel et du personnel de la CENI.

Le Vice-président de la CENI a demandé à la foule venue pour la circonstance de se présenter avec les pièces exigées pour se faire enrôler, de fournir les informations aux Centres d’inscription. Le Secrétaire Exécutif National de la CENI ont supervisé l’évolution des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans les 15 Centres d’inscription opérationnels implantés dans les 5 communes de la ville de Tshikapa dont trois axes ont été définis avec accompagnement de la notabilité locale. ACP/Kayu