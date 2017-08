La vie du ministre Félix Kabange Numbi n’est pas en danger après son accident sur le fleuve Congo

Kinshasa, 24 Août 2017 (ACP).- La vie du ministre de l’Aménagement du territoire Félix Kabange Numbi Mukwange, qui a connu un accident de navigation sur le fleuve Congo, n’est pas en danger contrairement à la rumeur faisant état de sa noyade, a appris l’ACP jeudi de source proche du ministre.

Le Dr Kabange Numbi et sa suite, de retour mardi dernier d’une campagne de sensibilisation électorale à Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe, se trouvaient à hauteur du village de Kana, sur le fleuve Congo, lorsque leur canot rapide est sorti du lit et a terminé sa course dans un banc de pierres sur le rivage, rappelle-t-on.

Le choc a fait des blessés, parmi lesquels le ministre Félix Kabange Numbi qui a eu quelques lésions aux tibias, mais sa vie et celle des membres de l’équipage ne sont pas en danger, rassure la source.

Le ministre de l’Aménagement du territoire, cadre de la Majorité présidentielle, est l’un des acteurs politiques congolais qui se sont beaucoup investis pour la tenue effective des prochaines élections en RDC, en sillonnant le territoire nationale en vue de sensibiliser la population à s’enrôler massivement en prévision de ces scrutins qui doivent permettre au souverain primaire de se choisir en toute conscience ses prochains dirigeants.

A ce jour, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé avoir déjà enregistré plus de 40 millions de Congolais enrôlés.

Ce chiffre devrait être largement dépassé après l’enrôlement dans les provinces du Kasaï et du Kasaï Central ainsi que dans les territoires de Luilu et Kamanji où l’opération était retardée suite au problème d’insécurité, rappelle-t-on. ACP/Fng/Kayu/May