Vient de paraitre : Mon identité, chrétien: un guide de la vie chrétienne

Lubumbashi, 11 Oct. 2017 (ACP).- L’ouvrage intitulé « Mon identité, chrétien » de Samuel Pedro N’daya qui vient de paraître aux éditions Softpress est un guide de la vie chrétienne, a indiqué l’auteur dans un entretien accordé mercredi à l’ACP.

Selon ce dernier, le message particulier que donne le contenu de cet ouvrage de 137 pages est la recommandation du Christ d’aimer son prochain sur base de l’amour de Dieu. Samuel Pedro N’daya y fustige qu’aujourd’hui les hommes aiment Dieu pour leurs intérêts égoïstes et matériels et non pour ce qu’est véritablement Dieu dans leur vie quotidienne.

Un autre message de cet ouvrage est la sainteté et le retour au vrai culte rendu à Dieu. Il déplore que beaucoup de gens se disent chrétiens alors qu’ils ne respectent point les exigences liées à cette qualité notamment la ressemblance à Dieu dans les œuvres de foi, le port de sa croix sans se soucier de ce qui est du monde présent et l’observation des commandements divins.

Samuel Pedro N’daya est membre du ministère « Campus pour Christ » et visionnaire du ministère apostolique « Les vrais adorateurs » depuis décembre 2014. Il est chrétien prédicateur, réalisateur du cinéma et journaliste de formation. ACP/Yhm/Fng/Bsg/May