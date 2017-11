Vient de paraitre l’ouvrage « Apprendre la science politique pour comprendre la politique »

Kinshasa, 28 nov.2018 (ACP).- Le Pr Jean- pierre Lotoy Ilango Banga, enseignant et chercheur à l’Université de Kinshasa, vient de publier aux éditions LAECOPOL un ouvrage intitulé « Apprendre la science politique pour comprendre la politique » a annoncé mardi à l’ACP l’auteur du livre.

Dans cet ouvrage, Le Pr Jean-Pierre Lotoy donne les fondamentaux de la science politique pour aider tout débutant politicien à mieux se rendre utile à la communauté, tout en montrant comment la politique s’est imposée comme « pratique sociale hégémonique », au regard de sa centralité et de sa transversalité.

La politique ne laisse plus indifférent aucun individu du fait que son attractivité est davantage ressentie dans les pays jeunes, anciennes colonies, confrontés à mille et une difficultés conjoncturelles mais aussi structurelles, a dit Jean-Pierre Lotoy, poursuivant qu’à bien des égards, la politique est la seule activité qui s’occupe de tout le monde et qui intéresse tout le monde.

Il a, par ailleurs, fait savoir que la politique est complexe du fait de sa finalité et des enjeux des acteurs qui l’entourent ainsi que des armes dont font usage les uns et les autres pour tirer leur épingle du jeu. Les jongleries, les déplacements d’objectifs, les camouflages, la ruse et les coups bas sont permis ou tolérés en politique, a dit le Pr Jean-Pierre Lotoy Ilango, pourvu qu’on ne soit pas pris la main dans le sac.

Le Pr Jean-Pierre Lotoy Ilongo est également fondateur et directeur du laboratoire d’écologie politique et chercheur au Centre congolais d’études stratégiques et de recherches en relations internationales. Il est aussi auteur de plusieurs publications scientifiques. ACP/Mat/May