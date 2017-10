Vient de paraitre : « Un miroir de la société »,  un ouvrage  du directeur provincial de la RTNC/Haut-Katanga

Lubumbashi, 31 Oct. 2017 (ACP).- Le directeur provincial de la RTNC/Haut-Katanga, Joseph Mbakulu Pambu Diana, vient de publier un recueil de chroniques Tome I intitulé « Un miroir de la société », aux éditions « la nature » de Matadi dans le Kongo Central.

Cet ouvrage de 163 pages, préfacé par le ministre provincial honoraire en charge de l’éducation, des médias, de la nouvelle citoyenneté du Kongo central et professeur à l’université de Kinshasa, Eli Ngoma-Binda, compte 150 chroniques.

Selon son auteur, ces chroniques qui passent à la radio et Télévision de la RTNC station du Kongo Central ont été reprises sous format du livre suite à la demande des auditeurs et téléspectateurs pour une bonne conservation afin de permettre aux générations présentes et futures de lire. Ce recueil est d’un apport significatif dans l’éducation des élèves, a-t-il déclaré au cours d’un entretien avec l’ACP.

Ces chroniques telles « l’alchimie politique », « l’âme Kongo », « l’amitié, la camaraderie et la fraternité », « l’amour par tous et pour tous est-ce possible ? », « l’argent et le pouvoir », « la boulimie du pouvoir » sont toutes porteuses de leçons morales.

Le Directeur Provincial Mbakulu Pambu Diana espère avec l’aide de Dieu sortir le Tom II, Tom III et Tom IV pour la diffusion de 450 chroniques restantes. Les chroniques contenues dans le Tom I portent sur les faits sociaux, politiques, économiques, économiques, culturels.

L’auteur de ce recueil est licencié en psychologie du travail. Il a dû murir ses profondes réflexions par son expérience basée sur sa formation à l’université de Kisangani doublée de la pratique de la profession journalistique grâce aux partages avec ses nombreux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Le cout de cet ouvrage est fixé à 10.000 FC. ACP/Fng/Mat/Kji